Samanyolu Haber /Dünya / Sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerinde anlaşma sağlandı /24 Şubat 2022 21:20

Sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerinde anlaşma sağlandı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya askeri saldırı başlatması sonrasında ulusal güvenlik konseyini toplayan ABD Başkanı Joe Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avrupa ülkeleri harekete geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" demişti.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik konseyini Ukrayna’daki gelişmeler gündemiyle topladı. Toplantı sonrası Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ulusal güvenlik konseyini topladı. Ukrayna’daki gelişmelerin gündeme geldiği toplantı sonrasında Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

G7 LİDERLERİ ANLAŞTI

Biden, "G7 liderleri Rusya’ya sert ve yıkıcı yaptırım paketleri üzerine anlaştı" dedi.
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