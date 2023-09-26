"Geçmişte ey AİHM bizleri gör diyenler, şimdi ne diyecek?"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yüksel Yalçınkaya ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Kararı yorumlayan AKP’nin kurucularından Kemal Albayrak, bu davalara sessiz kalan iktidar ve muhalefeti eleştirerek, “Şimdi ne diyecekler?”diye sordu.







ERDOĞAN’IN AİHM’ BAŞVURULARINI HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmişte 3 kez AİHM’e müracaat eden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a atıfta bulunan Albayrak, “Geçmişte kendilerine yapılan hak ihlalinde ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizleri gör diyenler, şimdi ne diyecek?” dedi.





MERAK EDİYORUM, GÜNDEMİNİZ NE OLACAK?

Albayrak’ın paylaşımı şöyle:





AİHM, Yüksel Yalçınkaya ile ilgili hak ihlali kararı verdi. Geçmişte kendilerine yapılan hak ihlalinde ey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizleri gör diyenler, şimdi ne diyecek. Yalcı basını da merak ediyorum. Gündeminiz ne olacak. Muhalefet ne diyecek?





ERDOĞAN AİHM’E 3 KEZ BAŞVURDU



AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez AİHM’e 1999 yılında kendisine verilen hapis cezası sonrası “adil yargılanma” talebi ile başvurdu.





Hapis yatan Erdoğan, AB Uyum Yasaları çerçevesinde hüküm giydiği suçun ortadan kalktığı tezine dayanarak, milletvekili adayı olabilmek amacıyla, adli sicil kaydının silinmesi için iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından 2002 yılında ikinci kez AİHM’e başvurdu.





Erdoğan üçüncü başvurusunu ise yine 2002 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili olamayacağı yönündeki kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımıştı.







“BU MÜCADELEDEN ÜLKEM MESAFE ALARAK ÇIKACAKTIR”

Erdoğan yaptığı bu başvurular için de “Bu, Tayyip Erdoğan’ın özgürlük veya demokrasi mücadelesi olmaktan çıkmıştır. Bu, milletimizin özgürlük mücadelesidir. Bu konuda hukukumuzu son noktasına kadar arama hakkını kullanacağız. Bu mücadeleden ülkem mesafe alarak çıkacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, 2003’te başbakan seçildikten sonra AİHM’e yaptığı bütün başvuruları geri çekti.