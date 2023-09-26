Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu /26 Eylül 2023 16:34

CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu

CHP'nin Büyük Kurultayı'nın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Karar, Parti Meclisi toplantısında alındı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay tarihi belli oldu. CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda 38. olağan kurultayın, MYK'nin önerdiği gibi, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasına yönelik karar çıktı.

PM'de alınan diğer bir karara göre; tüzük kurultayı da 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. İki karar da oybirliği ile alındı.

GÜNDEMDE NELER VARDI?
PM üyelerine gönderilen toplantı çağrısında resmi gündem maddeleri olarak; genel başkan sunuşu, siyasi gelişmelere dair değerlendirmeler, il ve ilçe temsilciliklerinin yıllık hesaplarının onaylanması ve partinin genel başkan seçiminin yapılacağı kurultayın tarihinin netleştirilmesi sıralanmıştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, toplantının siyasi değerlendirmeler kısmında hem il kongrelerindeki tablo, genel merkezin kongrelere müdahale ettiği iddiası gibi tartışmaların gündeme gelmesi de bekleniyordu.

İL KONGRELERİ SÜRÜYOR
CHP'de il kongreleri de devam ediyor. Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi. 

196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı. 

İl kongreleri 15 Ekim'e kadar sürecek. 
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