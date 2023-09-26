Maça çıkmadan yeniden sakatlandı; Sahalardan ne kadar daha uzak kalacak?

Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin "iyileşti, oynayacak durumda" açıklamasından kısa süre sonra Real Madrid, Arda Güler'in yeniden sakatlandığını duyurdu. Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.







Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve İspanyol devinin ABD kampında geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilen Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Milliyet'in Marca'dan aktardığına göre genç yıldız sahalardan 1 ay uzak kalacak.





İspanya'daki rehabilitasyon sürecini atlatan Güler, geçtiğimiz hafta takım arkadaşlarıyla antrenmanda yer almıştı.







ANCELOTTI 'OYNAYACAK' DEMİŞTİ AMA...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki Las Palmas maçı öncesi Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ancelotti, "Arda Güler iyileşti. Las Palmas maçında oynayacak durumda. Maç eksiği var. Fiziksel olarak biraz eksikleri var. Bizim oyun tarzımıza alışması gerekecek. Bu normal. Arda, muhteşem bir yetenek" demişti.