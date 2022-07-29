Gelecek Partisi'nden flaş açıklama: Kılıçdaroğlu ortak aday olursa...

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Tele1'de Umut Yertutan'ın sorularını yanıtladı. Üstün, "Kılıçdaroğlu ortak aday olursa kimse karşı çıkmaz" değerlendirmesini yaptı.





Feramuz Üstün, Türkiye’nin bir geçiş döneminde olduğunu vurgulayarak partilerin önceliğinin memleket olması gerektiğine dikkat çekti. Üstün, önümüzdeki seçimlerden sonraki seçimlerin partilerin birbirleriyle yarışacağı bir seçim olacağının altını çizerek, “Kimsenin nefis yapmayacağı bir durum olacak” şeklinde konuştu.





“KILIÇDAROĞLU’NUN EMEKLERİNİ TÜM TOPLUM BİLİYOR”

Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili görüşlerini aktardı. Kılıçdaroğlu’nun emeklerinin tüm toplumun bildiğini vurgulayan Üstün, “Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti’nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?” ifadelerini kullandı.





Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda kimsenin bir itirazı olmayacağını söyledi. Adayın aklı ve niteliklerine vurgu yapan Üstün, “Ortak aday olarak verilirse asla kimse kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum” dedi.