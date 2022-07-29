Samanyolu Haber /Gündem / AKP Mersin milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta /29 Temmuz 2022 10:02

AKP Mersin milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir sene önce kendisini trafikte durduran polislere “şerefsiz” demişti. Ardından iki polis açığa alınmıştı. Polislerin hâlâ görevlerine dönemediklerii ve açıkta bekledikleri ortaya çıktı.

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir sene önce kendisini trafikte durduran polislere “şerefsiz” demişti. Ardından iki polis açığa alınmıştı. Polislerin hâlâ görevlerine dönemedikleri ve açıkta bekledikleri ortaya çıktı.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getiren CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP’li vekili sert dille eleştirdi. “AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bir sene önce kendisini trafikte durduran polislerimize ‘şerefsiz’ demişti ve iki polisimizi de açığa aldırmıştı. Polislerimiz hâlâ görevlerine dönemediler! Sizin suç işleme özgürlüğünüz mü var?” tepkisi gösterdi.

Başarır’ın bu tepkisine AKP’li Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “Senin benimle ne derdin var?” diye sordu
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