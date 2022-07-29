Samanyolu Haber /Gündem / Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık: Mantı için unu Avrupa’dan getirttim /29 Temmuz 2022 09:52

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık: Mantı için unu Avrupa’dan getirttim

Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatının bile 5 - 10 kat arttığı Türkiye'de iktidar, hayat pahalılığının en büyük nedeninin küresel kaynaklı olduğunu iddia ediyor. Bir ayağı Avrupa'da bir ayağı Türkiye'deki gurbetçiler ise alışverişte karşılaştıkları fiyatlar karşısında şaşkın.

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki hayat pahalılığının küresel kaynaklı olduğu iddiasında ısrarcı. Geçen hafta sonu Kayseri’ye giderek Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işçilerle bir araya gelen Erdoğan, dünyadaki ekonomik duruma dikkat çekerek, “Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Bugün Amerika’dan Almanya’ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra gıda, sağlık ve enerji gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı” diye konuştu.

Bir ayağı Avrupa’da bir ayağı Türkiye’deki gurbetçiler ise durumun hiç de Erdoğan’ın anlattığı gibi olmadığını söylüyor.

ANKA’ya konuşan bir gurbetçi, yaptığı alışverişten sonra karşılaştığı fatura karşısında çevresindekilere “Bunları nasıl alabiliyorsunuz” diye sorduğunu anlattı.

Aynı gurbetçi, martı yapmak için hala yurtdışında bulunan eşinden 20 paket un siparişi verdiğini anlattı.

Avrupa’daki enflasyonu kıyaslayan gurbetçi kadın geçen seneye kadar tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşıladığını belirterek, “Orada unumuz 90 kuruşsa 1,15 oldu. Pahalılık bu Avrupa’da” dedi.
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