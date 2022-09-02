Samanyolu Haber /Medya / Gelir ve abone kaybeden Netflix'ten yeni hamle iddiası /02 Eylül 2022 19:58

Gelir ve abone kaybeden Netflix'ten yeni hamle iddiası

Yeni dijital platrorm Disney+'ın da piyasaya girmesiyle rekabet seviyesinin arttığı bir ortamda Netflix yönetiminin, gelirlerinde yaşanan düşüş ve abone kaybı nedeniyle aktif etme kararı aldığı yeni sistemi 1 Kasım'da uygulamaya geçirmesi bekleniyor.

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Dijital yayın platformu sektöründe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir dönem sektörün büyük pay sahini konumunda bulunan Netflix yönetiminin yeni bir karar aldığı iddia edildi.
 Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çevrimiçi yayın izleme platformu Netflix, gelirlerinde yaşanan düşüş ve abone kaybı nedeniyle reklam destekli bir yeni bir üyelik modeli açıklayacağını duyurmuştu.

Duyurulma tarihi 2023'te olacağı belirtilen Netflix'in en ucuz paketi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Variety dergisine göre, Netflix'in yeni modelini 1 Kasım'da başlatacağı iddia edildi.

Netflix, rakibi Disney+'ın reklam destekli abonelik modelini uygulamaya koyacağı 8 Aralık'tan önce paketi duyurmak istiyor.

Netflix'in reklam destekli abonelik modelinin fiyatının ABD'de 7 ile 9 dolar arasında bir fiyatlandırma yapacaığı öne sürülmüştü.
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