Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe yönetiminden İçişleri Bakanlığı'na çağrı /02 Eylül 2022 20:23

Fenerbahçe yönetiminden İçişleri Bakanlığı'na çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırı sonrası failler kısa süre içinde yakalanmıştı. Bu durumu örnek gösteren Fenerbahçe yönetimi, 2015 yılında yaşanan takım otobüsünün kurşunlanması olayının ise halen aydınlatılamadığına dikkat çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu binasına yapılan saldırının failleri kısa süre içinde yakalanırken, bu durumu örnek gösteren Fenerbahçe yönetimi, 2015 yılında yaşanan takım otobüsünün kurşunlanması olayının ise halen aydınlatılamadığına dikkat çekti.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne gerçekleştirilen vahim saldırının faillerinin İçişleri Bakanlığımız ve ona bağlı emniyet güçlerimizin hızlı ve hassas çalışmalarıyla yakalanması memnuniyet vericidir.

Büyük bir tehlike atlatan TFF Yönetim Kurulu Üyelerine ve olay yerinde bulunan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

İçişleri Bakanlığımızı ve emniyet güçlerimizi söz konusu elim olayı çok hızlı bir şekilde aydınlattığı için tebrik ediyor; bu vesileyle 4 Nisan 2015’te gerçekleşen ve failleri hala bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına kastedildiği olayın da aydınlatılmasını ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz.

Devletimizin elinde bulundurduğu imkânlar ve dünkü örnek çalışma göz önünde bulundurulduğunda, camiamızın 7 seneyi aşkın süredir devam eden tespit ve adalet arayışının son bulması en büyük temennimizdir.

Devletimizin, spor tarihimizde kara bir leke, vicdanlarda açık bir yara olan ve dünya sporundaki itibarımıza büyük gölge düşüren bu vahim olayı aydınlatacağına güveniyor; yetkililere çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
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