Macaristan'dan yeni Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması

Birçok batılı devletin Moskova yönetimine aldığı tavrı tam olarak benimsemeyen Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yönetiminden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.







Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada bakanın söz konusu savaşın AB'yi feci şekilde zayıflattığını iddia ettiği aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'AVRUPA'NIN ÖLÜMCÜL HALE GELMEMESİ İÇİN SAVAŞ DURDURULMALI'





Peter Szijjarto, Ukrayna-Rusya savaşının, Avrupa Birliği'nin "feci" şekilde "zayıflamasına" yol açtığını ve ülke liderlerinin bunu "engelleyemediğini" öne sürdü.Szijjarto, Ukrayna-Rusya savaşına işaret ederek, "Ekonomik etkisi ve yıkıcı enerji arzı krizi, Avrupa ülkelerinin feci bir şekilde zayıflamasına yol açtı" dedi.Szijjarto, "Bu masanın etrafında otururken gerçeği söylemeliyiz ve gerçek şu ki; AB liderleri, Avrupa'daki insanları, hiç de sorumlu olmadıkları savaşın faturalarını ödemekten koruyamadı" ifadelerini kullandı.Peter Szijjarto, bu savaşın "Avrupa'nın ölümcül hale gelmemesi için" sonuçlarının nasıl önlenebileceği konusunda görüşmeler yapılması gerektiğini savundu.