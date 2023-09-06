Gemileri yakan Akşener'e CHP'den cevap gecikmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı ile yaptığı söyleşide yerel seçimlere ilişkin ittifak düşünmediklerini belirterek, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde ayrı seçime gireceklerini söyledi.







Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun ifadelerini aktardı.





"KAPIMIZ AÇIK"

Kuşoğlu, Akşener’in ifadelerine ilişkin, “Her partinin en doğal hakkı seçime ayrı girmesi. CHP bu seçimde de mevcut 11 büyükşehir belediye sayısını artırmak için çalışıyoruz. Şu an ittifak görüşmemiz yok ama kapımızı çalan olursa kapımız açık.. Ayrı ayrı girme kararına saygılıyız” dedi.





AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere İstanbul ve Ankara dahil her yerde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.





Altaylı’nın İstanbul’un kaybedilmesini göze alıyor musunuz sorusunu Akşener, “Hepsini alıyoruz. Belki de bizimki seçilecek” diyerek yanıtladı.





İzmir örneği üzerinden devam eden Akşener, “İzmir’de CHP ceketini assa kazanır diye bir algı var. İzmir’de Ümit Özlale çalışıyor. ‘Ben adayım’ dedi bize. Bugün buradan ilan ediyorum” dedi.





Fatih Altaylı’nın “’İstanbul’da 5 de alsak 10 da alsak aday çıkaracağız, Ankara’da 5 de alsak 10 da alsak aday çıkaracağız’ diyorsunuz” ifadelerini onayladı ve “Evet, ben bunu GİK’e getireceğim. Arkadaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler bu. Benim de kanaatim budur. GİK’ten geçtiği anda nihai karardır” diye konuştu.





‘BİZ BU PARTİYİ CHP’NİN ADAYLARINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK’

Yerel seçimlerdeki olası bir başarısızlık için de Akşener, “Bedelini ödeyeceğim, tüm sorumluluk bana ait. Bana ‘Tayyip Erdoğan’a yanladı’ diyenler dahil herkes istediğini söyleyebilir. Umurumda değil. İki; biz bu partiyi CHP’nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti” dedi.