Samanyolu Haber /Gündem / Genç seçmen anketi: 'AKP'lilerin çocukları bile AKP'ye oy vermeyecek' /14 Haziran 2022 09:54

Genç seçmen anketi: 'AKP'lilerin çocukları bile AKP'ye oy vermeyecek'

MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Ali Kulat, özellikle 18-30 yaş arası seçmenin AKP iktidarından rahatsız olduğunu söyledi. AKP'li kimi yöneticilerin çocuklarının dahi AKP'ye oy vermeyeceğini ileri süren Kulat, iktidarın büyük oy kaybı içinde olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile AK Parti'ye oy vermeyecek. Daha önce AKP'ye oy vermeyen ancak bu seçimde oyunu AKP'ye vermeyi düşünen bir Allah'ın kuluna rastlamadım” dedi. Kulat, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor. Ben gençlerle özel çalışıyorum. Farklı kademelerde pek çok AK Partili il, ilçe, genel merkez yöneticisi eski ve yeni milletvekilleri de bizzat çocukları için bu serzenişte bulunuyor. 18 -30 yaş grubu seçmen iktidardan rahatsız. Muhalefete de genel bir ilgi var. Bu seçmen çoğunlukla asabı bozuk seçmen.”

"HİÇBİR BÖLGEDE BİRİNCİ PARTİ DEĞİL"
Kulat, Ankara Masası programında yaptığı açıklamada ise “Şehirlerin varoşları çok mutlu değil. AK Parti'ye daha önce oy veren seçmenlerin 3'te 1'indeki oy kaybını net hissediyorsunuz'' dedi.  Türkiye'yi 8 bölgeli araştırdıklarına dikkat çeken Kulat, şöyle devam etti:

“7 coğrafi bölge ve İstanbul. 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil. İller bazında var ama bölgesel olarak yok. Gençler, ciddi şekilde AK Parti'nin politikalarını yeterli bulmuyor.''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genç seçmen anketi: 'AKP'lilerin çocukları bile AKP'ye... Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı: "Savcının talimatı var

Furkan Vakfı gönüllüsü 'çıplak arama'yı anlattı:

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

Sokak Dayısından ilginç çıkış...

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

“Bir tane çarpacaksın”

“Bir tane çarpacaksın”

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:08:07