George Soros öldü

Macar milyarder George Soros, 92 yaşında öldü.

İrlanda merkezli Politics For All Ireland'ın haberine göre, Soros'un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

DÜNYAYI KARIŞTIRAN ADAM

George Soros, Macar asıllı Amerikalı bir yatırımcı, iş adamı, spekülatör ve dünyayı karıştıran olayların baş finansörüdür. Soros, 12 Ağustos 1930 tarihinde Budapeşte, Macaristan'da doğdu. II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi olduğu için ailesiyle birlikte Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Macaristan'dan kaçarak İngiltere'ye yerleşti. Orada London School of Economics (Londra Ekonomi Okulu) ve Finans'ta doktora yaptı.





Soros, finansal piyasalardaki başarısı ve yatırım stratejileriyle tanınmaktadır. Kâr amacı güden bir yatırım şirketi olan Soros Fund Management'in kurucusu ve eski başkanıdır. Özellikle 1992'de İngiliz sterlininin çökmesiyle tanınan "kara çarşamba" olarak bilinen bir olayda, Birleşik Krallık'ın para birimi karşısında spekülasyon yaparak kâr elde etmesiyle ün kazandı. Bu olay, Soros'un "kırılmış İngiliz sterlinini kırma" olarak adlandırdığı bir stratejinin bir örneğiydi.





George Soros, sosyal ve politik konulara olan ilgisiyle de tanınır. Aktivist ve filantropist olarak, dünya genelinde demokrasi, insan hakları ve açık toplum ideallerini destekleyen birçok kuruluşa milyarlarca dolar bağışlamıştır. Soros Open Society Foundations adında bir ağ oluşturmuş ve bu vakıflar aracılığıyla eğitim, sağlık, insan hakları ve demokrasi gibi konularda projeleri desteklemiştir.









Soros, siyasi görüşleri nedeniyle de tartışmalara konu olmuştur. Bazıları onu küresel bir elitist olarak görürken, diğerleri ise açık toplum ideallerini desteklemek için mali gücünü kullandığı için takdir etmektedir. Soros, ABD iç politikasında da etkili bir figürdür ve çeşitli siyasi kampanyalara mali destek sağlamıştır.





George Soros, finansal başarıları, hayırseverlik çalışmaları ve politik etkisiyle dünya çapında tanınan bir figürdür. Ancak bazıları Soros hakkında komplo teorileri ve yanlış bilgiler yayarak tartışmalı bir şekilde eleştirmektedir. Bu tür iddialar genellikle yalanlara dayanmakta ve Soros'un Yahudi kökenlerine veya küresel bir elitist ajandaya atıfta bulunmaktadır. Bu iddialar genellikle gerçeklikten uzak ve iftiraya dayalıdır.