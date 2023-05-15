Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması /15 Mayıs 2023 03:51

Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması

Sinan Oğan: Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum

SHABER3.COM

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum" dedi. 

Oğan, "Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye’deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde ATA İttifakı Genel Başkanları ve tabanımızla görüşmeler yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun." diye konuştu. 

Oğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davranını biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk ve tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik.

Önümüzdeki süreçte de biz bu tavrımızı devam ettireceğiz ve milletimizin hayrına ne ise o konuda da bir karar alacağız."

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:07:24