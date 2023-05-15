Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum" dedi.





Oğan, "Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük ve bugün Türkiye’deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi ancak Türkiye’deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı bir şekilde ATA İttifakı Genel Başkanları ve tabanımızla görüşmeler yapacağım. Buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Milletimiz müsterih olsun." diye konuştu.





Oğan şu ifadeleri kullandı:





"Türkiye’yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davranını biz olduk. Bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk ve tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik.





Önümüzdeki süreçte de biz bu tavrımızı devam ettireceğiz ve milletimizin hayrına ne ise o konuda da bir karar alacağız."



