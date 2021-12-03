Gerçek enflasyon Yıllık yüzde 58,65

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık yüzde 3,51, yıllık da yüzde 21,31 olarak açıkladığı enflasyona karşılık Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aylık yüzde 9,9, yıllık da yüzde 58,65 enflasyon açıkladı.





ENAG’a göre aylık artışın en fazla yaşandığı grup 21,11 ile ‘eğlence ve kültür’ kalemi oldu. En az aylık artış yüzde 1,38 ile ‘haberleşme’ oldu.













Verilerle ilgili olarak ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ”Faiz düştü, enflasyon arttı. Enflasyon kontrol edilemez bir orana gidiyor” yorumunu yaptı.















TÜİK ile ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamları arasında büyük fark bulunması dikkat çekerken ekonomistler, gazeteciler ve siyasiler bir süredir TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde eleştirilerde bulunuyor.

