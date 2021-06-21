Samanyolu Haber /Gündem / "Gerçekten Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan var mı?" /21 Haziran 2021 23:14

"Gerçekten Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan var mı?"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığına dair iddiası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından cevap verildi.

SHABER3.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığına dair iddiasına dayanarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Bakırlıoğlu'nun TBMM İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda dile getirdiği, Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığına dair iddiaya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükbaş hayvan varlığımız 2002- 2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükselmiştir. Sadece son 2 yıldaki artış oranımız ise yüzde 5,4 seviyesindedir. Hayvancılıkta gerçekleştirdiğimiz bu atılım sayesinde, ülkemiz toplam büyükbaş varlığında AB'de 2'nci, dünyada ise 8'inci sıradaki yerini almıştır. Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar TL ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlerimiz ise hayvan varlığı ile ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veritabanlarına işlenmektedir"

İddialarda dile getiriliği gibi hayvan varlığında ve hayvan sayılarının tespitinde herhangi bir hata bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Habere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Gerçekten Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan var mı?" Sonraki Haber >>

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu

İmamoğlu, hakaret edip tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz koydurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:03:09