Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’ /22 Kasım 2021 13:04

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan cezaevinde zulüm görmeye devam ediyor

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’



İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla 52 gün önce yeniden cezaevine gönderilen 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın halen cezaevinde tutulmasına tepki gösteren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘‘İnsanlık ölüyor, insanlık ayaklar altında.’’ dedi.

Maxciller sinüs kanseri olan Ayşe Özdoğan, cezaevinde kalamayacağına dair gerekli raporlar elinde olduğu halde, infaz erteleme için savcının yeni rapor istemesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun taraflı raporuyla 52 gün önce tekrar cezaevine gönderildi.

Cezaevinde ölüm kalım savaşı veren 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın tahliye edilmesi için Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ayşe Özdoğan’ın cezaevinde işkence çektiği söyledi.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Bir doktor olarak Ayşe Özdoğan’ın sağlık belgelerini, raporlarını inceledim. Nüks, metastas var ve halen bu hasta büyük bir işkence ile cezaevinde tutuluyor arkadaşlar! İnsanlık ölüyor! İnsanlık ayaklar altında.  ‘’ ifadelerini kullandı.


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Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

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