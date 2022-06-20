Samanyolu Haber /Politika / Gergerlioğlu’ndan işkenceci polislere uyarı: İktidar gidiyor, hesap veremezsiniz /20 Haziran 2022 10:07

Gergerlioğlu’ndan işkenceci polislere uyarı: İktidar gidiyor, hesap veremezsiniz

AKP iktidarına güvenerek işkence suçuna bulaşan polisleri uyaran Gergerlioğlu, "Hukuk önünde devletin kayıtlarına, arşivlerine girmiş işlerin karşısında hesap veremezsiniz! Usulsüz işler yapmayın!" dedi.

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HDP Kocaeli 4. Olağan İl Kongresinde konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, işkenceci memurları uyardı.

İŞKENCEDEN VAZGEÇİN HESAP VEREMEZSİNİZ

AKP iktidarının 5-6 ay ya da 1 sene sonra gittiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Bizim tespit ettiğimiz en az son 6 yılda 35 insan kaçırılıp aylarca işkence edilip sorgulanan insanlar daha sonra ya emniyet müdürlüklerinde ortaya çıktılar ya da cezaevlerinde. Memur arkadaşlar bakın işkencelerden vazgeçin! Neden? Çünkü bu iktidar gidiyor, bunların hesabını veremezsiniz! Hukuk önünde devletin kayıtlarına, arşivlerine girmiş işlerin karşısında hesap veremezsiniz! Usulsüz işler yapmayın!” dedi.

MEMLEKETİ İFLAS ETTİRDİLER

Ankara’da durumların kötü olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Türkiye’de durumlar kötü. Kocaeli’de durumlar kötü. Çok kötü bir ekonomi yönetimi oluşturmuş durumdalar. Ülkenin bir yıl içinde ödemesi gereken borç rakamı 182 milyar dolar. Merkez Bankasında ise eksi 53 milyar dolar var. Kur korumalı mevduata koşturdular. 6-7 ayda memlekete 100 milyar lira zarar ettirdiler. Memleketi iflas ettirdiler” dedi.

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