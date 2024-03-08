Samanyolu Haber /Gündem / Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor! /08 Mart 2024 13:39

Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor!

Dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 10.5 düşerken Türkiye'de yüzde 71.03 arttı.

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Türkiye'de gıda fiyatlarında artış sürerken, dünyada gerilemeye devam ediyor. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayındaki revize 118,2 seviyesinden şubat ayında 117,3'e düştü. 

Buna göre küresel gıda fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azaldı. Gıda fiyatları endeksi böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Türkiye'de ise şubatta gıda fiyat endeksi (Alkolsüz içecekler hariç) aylık bazda yüzde 8,44 yükselirken, yıllık bazda ise yüzde 71,03 arttı.

TAHIL, ET, SÜT, YAĞ VE ŞEKER FİYATLARI
FAO verilerine göre alt endekslerdeki değişimler ise şöyle oldu:
Tahıl fiyatları endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 azaldı. Tahıl fiyatları yıllık bazda ise yüzde 22,4 geriledi.

Bitkisel yağ fiyatı endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı.

Süt ürünleri fiyatı endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 azaldı.

Et fiyatı endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 artmış, bir yıl öncesine göre ise yüzde 0,8 azaldı.

Şeker fiyatı endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken geçen yılın aynı dönemien göre yüzde 12,5 artış gösterdi.

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