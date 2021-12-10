Göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 54 ölü, onlarca yaralı

Orta Amerika’dan ABD’ye gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir TIR Meksika’da devrildi. 100’den fazla göçmenin bulunduğu TIR’ın ağırlık nedeniyle bir virajı alamadığı belirtiliyor.





Meksika’da şiddetten ve yoksulluktan kaçmak için ABD’ye gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir TIR kaza yaptı. Kazada çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden 54 kişi öldü.





100’den fazla göçmeni taşıyan kamyon, Meksika’nın güneyinde, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde keskin bir virajı alamayınca devrildi. Kaza sırasında kamyonun kapaklarının açıldığı, 49 kişinin olay yerinde, 5 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtilirken, onlarca yaralının da hastanede tedavisi sürüyor.

