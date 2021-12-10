Alman sağlık sisteminde yabancı iş gücüne ihtiyaç artıyor

Dördüncü Covid-19 dalgası ile sarsılan Almanya'nın sağlık sektöründeki doktor, hemşire ve hasta bakıcı açığı gelecekle ilgili endişeleri artırıyor.





"Mediendienst Integration" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan bir rapor, yabancı iş gücünün Alman sağlık sistemi, hastaneler ve bakım evleri için ne kadar büyük önem taşıdığını ortaya koydu.





Koronavirüs salgını da hastaneler ve bakım evlerinin büyük ölçüde yabancı iş gücüne bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.





Açığı yabancı doktorlar kapatıyor

Rapora göre Almanya'da yabancı doktorların oranı salgın döneminde arttı.





Ülkede her yedi doktordan biri yabancı ülke vatandaşı. Hatta Almanya'nın doğusunda ve batısındaki bazı bölgelerde artık görev yapan doktorların çoğunluğunu yabancı doktorlar.





Bu da yurtdışından gelen doktorların artık Almanya'nın sağlık sisteminde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını ortaya koyuyor. Almanya genelinde çalışan doktorların yüzde 14'ünü yabancı doktorlar oluşturuyor. Üstelik bu oran, aslında göçmen kökenlilerin daha az yaşadığı Brandenburg, Thüringen ve Aşağı Saksonya'da daha da yüksek, yüzde 16'ya ulaşıyor.



