Savcı, Berat Albayrak yazışmalarını haberleştiren 6 gazeteciye ceza istedi

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenen maillerini haberleştirdikleri için yargılanan Tunca Öğreten, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Sargın ve Derya Okatan’ın savcı ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.



RedHack'in sızdırdığı dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-maillerini haberleştiren gazetecilerin yargılandığı davada savcı 7 Aralık'ta mütalaasını verdi ve 6 gazeteci; 9 Aralık'ta tekrar hakim karşısına çıktı.





Savcı, BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, muhabir Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan cezalandırılmasını istedi.





Ayrıca savcı mütalaasında Derya Okatan, Eray Sargın, Metin Yoksu ve Ömer Çelik’in sosyal medyada paylaşımları gerekçe göstererek ‘zincirleme örgüt propagandasından’ cezalandırılmalarını istedi.





Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat hakkında ‘örgüt üyeliğinden’ beraat istedi.





Gazeteciler ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’, ‘bilişim sistemini engelleme’ ve ‘verileri yok etme’den yargılanıyordu.





SAVCI CEZA TALEBİNİ TEKRAR ETTİ





Bugün görülen 13. duruşmaya bir tek Tunca Öğreten ve yargılanan gazetecilerin avukatları katıldı.





Duruşmada mahkeme heyetinin değiştiği görüldü. Savcı, verdiği mütalaayı tekrar etti. Gazeteciler için ceza talep etti.





GAZETECİ ÖĞRETEN: VERİ, 7 MİLYAR İNSANIN KULLANIMINA AÇIK





Mahkemede savunma yapan gazeteci Tunca Öğreten, “4 yıl sonra üye olmadığımın anlaşılması beni mutlu etti. Mütalaada ‘veriyi ele geçirmek ve yaymak’ suçundan cezalandırılmam isteniyor. Ben veriyi ele geçirseydim muhtemelen burada tek sanık ben olurdum çünkü başka gazetecilerle paylaşmaz haber atlatırdım. Bakanın mailleri Wikileaks’te yayınlandı. 7 milyar insanın kullanımına açık verinin yayılmasının bana yıkılmasını kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum.” dedi.





AV TUBA TORUN: GAZETECİLİK FAALİYETİ





Öğreten’in avukatı Tuba Torun, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Aralık 2016’da gözaltına alınan ve dava kapsamında bir yıla yakın süreyle cezaevinde kalan Öğreten hakkında AİHM’in verdiği ihlal kararını hatırlattı. Av. Torun, mütalaaya “verileri ele geçirme ve yayma” suçlaması yönünden katılmadıklarını söyledi. Torun, “Müvekkilim gazetecilik faaliyeti çerçevesinde mailleri inceleyip derleme haber yapıyor. Yaymıyor. Dolayısıyla müvekkilin bu suçlama yönünden de beraatını istiyorum” dedi.





MAHKEME 31 ARALIK'A ERTELENDİ





Gazetecilerin avukatları, müvekkillerinin savunma yapması için süre talebinde bulundu. Süre taleplerini kabul eden mahkeme duruşmayı 31 Aralık’a erteledi. Mahkeme gazetecilerin adli kontrol hükümlerini kaldırmadı. 31 Aralık’taki duruşmada karar çıkması bekleniyor.





AİHM, TÜRKİYE'Yİ MAHKUM ETMİŞTİ





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Mayıs 2021’de Berat Albayrak’ın e-maillerini haberleştirdikleri için tutuklanan Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten için ‘hak ihlali’ kararı vermişti.





Mahkeme Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da damadı olan Bakan Albayrak'a ait, WikiLeaks üzerinde de yayınlanmış e-postaları indirip haberleştirmenin ‘basın özgürlüğü’ kapsamına girdiğine hükmetmişti.





AİHM kararında, gazetecilerin yaptıkları haberler nedeniyle somut kanıt olmaksızın terör örgütü üyeliğinden suçlanmasının hukuki olmadığını belirtmişti.





Tutuklama kararı veren mahkemenin ‘keyfi hareket ettiği’ kanaatine varan AİHM, Öğreten ve Kanaat'in "ifade ve basın özgürlüğü" ile "özgürlük ve güvenlik hakları"nın ihlal edildiğine hükmetmiş, Türkiye’yi 38 bin 250 Euro tazminata mahkum etmişti.





DAVANIN GEÇMİŞİ

Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-maillerini haberleştirdikleri için BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, kapatılan DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan 25 Aralık 2016’da gözaltına alındı.





Öğreten, Kanaat ve Çelik 24 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklandı, diğer isimler 17 Ocak 2017’de serbest bırakıldı.





Çelik, Okatan, Yoksu ve Sargın’a ‘Örgüt propagandası’ ve ‘Bilişim sistemini engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme’, Kanaat’a ‘Örgüt üyeliği’, Öğreten’e de ‘FETÖ ve DHKP-C’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten ceza istendi.





Aynı soruşturmada tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, gazeteci Fatih Yağmur ve ‘meçhul kişi’ olarak kodlanan kişinin dosyası ayrıldı.





İddianamenin 6 ay sonra hazırlandığı davada, ilk duruşma 24 Ekim 2017’de görüldü. İlk duruşmada Ömer Çelik tahliye edildi. 323 gün tutuklu kalan Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ise 6 Aralık 2017’de görülen ikinci duruşmada yurtdışı yasağı ve haftada iki gün imza atma şartı konularak tahliye edildi.





Öğreten ve Kanaat'in Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel hak ihlali başvuruları sonuçsuz kalmıştı.