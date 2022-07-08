Godfather yıldızı James Caan hayatını kaybetti

Baba serisindeki Sonny Corleone performansıyla meşhur olan ABD'li aktör James Caan 82 yaşında hayatını kaybetti.





1970'li yıllar boyunca Hollwood'da önde gelen isimlerden biri olan Caan'ın kariyeri onyılları buluyor. Caan, bir kez Oscar'a, bir kez Emmy'ye, dört kere de Altın Küre ödüllerine aday gösterilmişti.





Partileri seven yaşam tarzıyla tanınan New Yorklu oyuncu dört kez evlendi ve beş çocuğu vardı.





Bronx semtinde bir kasabın çocuğu olarak dünyaya gelen Caan, başta Amerikan futbolu oynamak istiyordu.





Hofstra Üniversitesi'nde öğrenciyken oyunculuğa başladı ve burada Baba'nın yönetmeni Francis Ford Copolla'yla tanıştı.





