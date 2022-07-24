Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten Ankapark iddialarına cevap: "Dinozor da dinozor..." /24 Temmuz 2022 10:33

Gökçek'ten Ankapark iddialarına cevap: "Dinozor da dinozor..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koca bir hurdalığa dönüşen Ankapark görüntülerini servis etmesi ve yolsuzluk iddialarının ardından Melih Gökçek cevap verdi. Gökçek, zamanında yurttaşların kendisine Ankapark için oy verdiğini ileri sürdü. Gökçek, "Dinozor da dinozor... Benim zamanımda sağlamdı bunlar, şimdi görüyorum parçalamışlar" dedi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, koltukta bulunduğu dönemde 801 milyon dolar harcanıp çürümeye terk edilen Ankapark'la ilgili Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. 

"Ankapark için vatandaş bana oy vermiştir. Mansur Yavaş burayı yok etmek için geldi. 801 milyon dolarlık dinozor diyorlar. Bu yalan. 33 dinozorun maliyeti 4 milyon 800 bin lira. Yavaş'ın ajansları var bunun üzerinden algı yapıyor. Dinozor da dinozor..." diyen Gökçek, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Benim zamanımda sağlamdı bunlar, şimdi görüyorum parçalamışlar. Bunu bilerek yaptılar. Benim zamanımda sağlamdı. Mansur Yavaş'ın sorumluluğu yok diyorlar. Olur mu? Hırsızlık olmuş. Kim koruyordu buraları? Mansur Yavaş'ın güvenlik görevlileri kapıda duruyordu. Kimse giremiyordu içeri. Kim yaptırdı o zaman bunu? Mansur Yavaş buranın tahrip edilmesini istiyor.

'GERÇEKLERİ AÇIKLAMAYACAK'
Buranın ne olacağını halka soracakmış. Halka nasıl soracak? Nasıl bir anket yapacak? Kendisi ne isterse o sonucu çıkaracak. Gerçek sonuçları açıklamayacak. Madem öyle ver burayı Çevre Bakanlığına bakalım ne olacak? Mansur Yavaş burayı yok etmek için elinden geleni yapacak.

Yavaş'ın buna yetkisi yok. Halka soracağım, yıkarım diyor. Senin yetkin yok buna. Bu mülk 29 yıl sonra çalışır durumda Atatürk Orman Çiftliği'ne verilmek zorundadır. Kimin yetkisi var peki? Tek yetkili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'dir"

 
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