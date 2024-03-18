Samanyolu Haber /Gündem / ‘5 milyon dolar için pazarlık’: Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınladı /18 Mart 2024 19:06

‘5 milyon dolar için pazarlık’: Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınladı

TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’ın telefon kaydı olduğu ileri sürülen görüşme yayınlandı. Kayıtta, Gökhan Zan olduğu iddia edilen kişiye adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar teklif ediliyor, Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık yapıyor.

SHABER3.COM

Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Gökhan Zan’ı adaylıktan çekmesine yol açan telefon kayıtları yayınlandı.

TİP, dün gece yayınladığı yazılı açıklamayla Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın adaylığını çektiğini duyurdu. Partinin açıklamasında bu kararın gerekçesi “Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar partimize ulaşmıştır” diye belirtildi.

Gökhan Zan ise TİP’in açıklama yaptığı sırada Hatay adliyesinde kendisi hakkında montaj ve ses kaydı iddialarıyla tehdit edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Sözcü TV'nin yayınladığı ve Türkçe ile Arapça konuşulan ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AKP Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor. 

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AKP'li isimlere 'kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘5 milyon dolar için pazarlık’: Gökhan Zan’a ait... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:11:50