Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kaybının 31 bin 726'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail güçlerinin 81 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 116 kişiyi yaraladığını, toplam yaralı sayısının ise 73 bin 792 olduğunu bildirdi.







BORRELL: GAZZE, ON BİNLERCE İNSAN İÇİN BİR MEZARLIK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının 21-21 Mart'ta düzenlenecek AB liderler zirvesi öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı toplantının girişinde açıklamalarda bulundu. Borrell, "Gazze, savaştan önce en büyük açık hava hapishanesiydi. Bugün ise en büyük açık hava mezarlığı. On binlerce insan için bir mezarlık ama aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun en önemli ilkelerinin birçoğu için de bir mezarlık" dedi.





AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması konusunun da İspanya ve İrlanda'nın talebiyle bakanlar tarafından ele alınacağını bildiren Borrell, bugünkü toplantıda yalnızca bu konuda siyasi tartışma yapılacağını, karar alınmayacağını kaydetti.





BM: KUZEYDEKİ NÜFUSUN YÜZDE 70'İ AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, IPC raporunun Gazze'ye yönelik son güncel raporu yayımlandı. Rapora ilişkin basın açıklamasında, Gazze'nin kuzeyinin ve Gazze'ye bağlı vilayetlerin, makul kanıtlar eşliğinde kıtlık anlamına gelen IPC 5'inci aşamada sınıflandırıldığı belirtildi. Bunun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yüzde 70'inin (yaklaşık 210 bin kişi) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geldiği ifade edildi.





Açıklamada, hane halkı açısından akut gıda güvensizliğine yönelik kıtlık eşiğinin de çoktan aşıldığı kaydedildi. Gazze'nin kuzeyindeki bu durumun dışında güneydeki Deyr El Belah ve Han Yunus ile Refah kentlerinin de IPC 4. aşama olan 'acil durum' kapsamında sınıflandırıldığı aktarıldı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki 2,2 milyonluk nüfusun tamamının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.





'KITLIĞI ÖNLEMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR KARŞILANMADI'

IPC'nin Aralık 2023'te yayımlanan son raporuna işaret edilen açıklamada, "O tarihten bu yana, kıtlığı önlemek için gerekli koşullar karşılanmadı ve son bilgiler, kuzeydeki vilayetlerde kıtlığın eli kulağında olduğunu ve mart ortası ile mayıs arasında herhangi bir zamanda ortaya çıkacağı tahminini doğruluyor" görüşü paylaşıldı.





İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı başlatma ihtimaline değinilen açıklamada, "Mart ortası ile temmuz ortası arasında, en olası senaryoya göre ve Refah'a kara saldırısı da dahil olmak üzere çatışmaların tırmanacağı varsayımı altında, Gazze Şeridi nüfusunun yarısının (1,1 milyon kişi) felaket koşullarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor" denildi.