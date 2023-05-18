Google aktif olmayan Gmail hesaplarını silecek

Google bunu gizliliği artıran bir hareket olarak çerçeveliyor, ancak hareketin arkasında aynı zamanda maliyetleri düşürme çabası da mevcut. Bu yılın sonlarından itibaren, hesabı iki yıldır etkin olmayan herkes, 60 gün içinde oturum açmazlarsa hesabının devre dışı bırakılacağını belirten bir e-posta alacak. Devre dışı bıraktıktan sonra, şirket tarafından kalıcı olarak silinmeden önce oturum açmak için 60 gününüz daha olacak. Yani, hesabınızı kurtarmanız için toplamda yaklaşık dört aylık bir ihbar süresi var ki bu da yeterince makul görünüyor. Google, hesapları silmeye en erken Aralık 2023’te başlayacağını söylüyor.









Şirket, hem silinme tehlikesiyle karşı karşıya olan hesaba hem de eklediğiniz kurtarma e-postalarına uyarı e-postaları gönderecek. Devre dışı bırakma ve silme işlemi, Gmail, Drive, Dokümanlar, Youtube, Google Fotoğraflar, Meet ve Takvim dahil olmak üzere o hesabı kullandığınız her şey için geçerli olacak.





Bu değişimler yalnızca kişisel hesaplar için geçerli, bu nedenle iş veya okul e-postaları elemeden kurtulacak. Şirketin belirtilen gizlilik nedeni, “Paradan tasarruf etmek istiyoruz” anlamına geliyor da denebilir zira tüm şirketten bütçe kısmaya başladı.