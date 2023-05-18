Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay’dan Kadir Şeker kararı /18 Mayıs 2023 12:07

Yargıtay’dan Kadir Şeker kararı

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay kararı onadı.

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Kadir Şeker, 5 Şubat 2020’de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran’ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker’e, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker’in cezası “haksız tahrik” nedeniyle 15 yıla, “iyi hal” indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker’e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz yıl temmuz ayında yeniden yapılan yargılamada, Şeker’e “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 13 yıl ceza verdi. Cezası “iyi hal” indirimiyle 10 yıl 10 aya düşürülen Şeker’in, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kadir Şeker’in cezası, Yargıtay tarafından onandı.
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