Samanyolu Haber /Teknoloji / Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin /30 Temmuz 2023 11:12

Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamaları acilen silin

Google, uygulama mağazasında yer alan iki uygulama ailesinde zararlı yazılımların bulunduğunu belirterek, kullanıcılara bu uygulamaları hemen silmelerini tavsiye etti.

SHABER3.COM

Siber güvenlik araştırmacıları, Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda dağıtıma çıkan ve saldırı amaçlı kullanılan Android uygulamalarını ortaya çıkardı.

İki farklı zararlı yazılım paketini içeren bu uygulamalar, fotoğrafçılıktan e-ticarete kadar farklı kategorilerde yer alıyor.

shiftdelete.net'in aktardığına göre, güvenlik uzmanları, kötü amaçlı yazılımların CherryBlos ve FakeTrade şeklinde iki farklı aileden oluştuğunu belirtti Buna göre bazıları Google Play’de yer almak üzere yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit edildi.

ANDROID KULLANANLAR BU UYGULAMALARA DİKKAT
Araştırmaya göre CherryBlos saldırısı, kurbanları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmelerini isteyerek dağıtılıyor.

Finansal kimlik bilgilerini çalma ve kişisel bilgileri kopyalama gibi tehlikeli yeteneklere sahip olduğu belirtildi.

FakeTrade içeren tehlikeli uygulamalar ise kullanıcılara sözde para kazandıran yazılımlardan oluşuyor. İlk başta belirli miktarda para yatırmaya teşvik eden bu yazılımlar, kurbanların paralarını çekmelerini engelliyor.

Hemen aşağıda Google Play’de dağıtılan zararlı uygulamalar yer alıyor. Eğer bu uygulamalardan birini yüklediyseniz acilen silmenizi ve bankacılık uygulaması gibi finansal hesapların şifresini değiştirmeniz tavsiye ediliyor.

CherryPicker ve FakeTrade bulaşmış uygulamalar şu şekilde:

- CryptoTalker

- Happy Extractor

- Robot 2000

- NeuralLink

- AMA

- BBShop

- Canyon

- Domo

- Envoy

- Fair

- FIRETOSS

- Gobuy

- GoDo

- Goshop

- Huge

- Koofire

- Leefire

- Moshop

- NtBuy

- Onefire

- Papaya

- Saya

- Smartz

- Upwork

- WebFx

- Youtech
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