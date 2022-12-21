Google’dan İmamoğlu düzeltmesi

Arama motoru Google, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve ‘siyasi yasak’ kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu “Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak göstermişti.







İmamoğlu, adının Google'da aratıldığı ve eski ibaresinin altının çizildiği bir ekran görüntüsünü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 2019 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde sarf ettiği “I speech kürsü” cümlesiyle kinayeli bir şekilde paylaşmıştı.





İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise, Google ile iletişime geçtikleri konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.





Paylaşımda, Ongun'un “Google Türkiye ekibinden” olarak tanımladığı kişi, “Datayı Wikipedia'dan çekiyor Google. Aksiyon alıyoruz. Biraz zaman alıyor ama düzeltilir” dedi.





Ongun paylaşımında, “Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım” diye yazdı.









“‘ESKİ’ İFADESİ KALDIRILDI”

Arama motorundaki bu durum sabah saatlerinde düzeltildi, “eski” ifadesi kaldırıldı.





Google’a “Ekrem İmamoğlu” yazıldığında görevi, olması gerektiği gibi “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” olarak gözüküyor.





“2019’DAN BU YANA İBB BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPIYOR”

Wikipedia'daki bilgi kutusunda ise “Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019’dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.







İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı” yazıyor.



