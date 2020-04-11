Samanyolu Haber /Dünya / Google ve Apple 'mesafe uyarıcı' için birlikte çalışıyor /11 Nisan 2020 14:36

Google ve Apple 'mesafe uyarıcı' için birlikte çalışıyor

Teknoloji devleri Apple ve Google, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce Covid-19 testi pozitif çıkmış olan hastaların diğer kullanıcılara olan mesafesi konusunda bir uyarı sistemi üzerinde ortak çalışma kararı aldıklarını açıkladı.

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Akıllı telefon pazarını domine eden üreticilerden Apple ile Google'ın üzerinde çalıştığı teknoloji, Covid-19 hastalarının izini sürerek söz konusu hastalara yakın mesafede olan kullanıcıları bluetooth bağlantısını kullanarak bilgilendirecek. Kullanıcıların isteğine ve tercihine bağlı olarak çalışacak olan yazılımın mayıs ayı ortasında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Her iki şirketin ortak teknolojinin yanı sıra kendi işletim sistemlerine özel ve kullanıcıların herhangi bir uygulama indirmelerine gerek kalmayacak bir 'takip etme' yazılımı üzerinde de önümüzdeki aylarda çalışmaya başlayacakları bildirildi.

Üzerinde çalışma kararı aldıkları teknolojinin kullanıcıların konumunu ve kimliğine ilişkin bilgileri izlemeyeceğini açıklayan Apple ve Alphabet, uyarı sisteminin herhangi bir kullanıcının Covid-19 hastasına yakınlığı durumunda devreye gireceğini bildirdi. Sistemin elde ettiği verilerin de şirkete ait sunucularda değil kullanıcıların telefonlarında şifreleneceği ifade edildi.

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