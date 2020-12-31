Google yeni yılda yeni özellik

Google, bulut tabanlı fotoğraf yedekleme ve düzenleme servisi Fotoğraflar için "Year in Review" (Yıllık İnceleme) adında yeni bir özellik yayınladı. Webtekno'da yer alan habere göre, söz konusu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcılara 2020 yılının bir özetini sunacak.





Google, "Anılar" bölümünde halihazırda yıllara göre “x yıl önce bu hafta” ya da x yıl önce bugün” gibi otomatik derlemeler zaten sunuyor. Google Fotoğrafların hem Android hem de iOS sürümünde yayınlanan Yıllık İnceleme ise son 12 ayda önce çıkan fotoğraf ve videoların bir özetini oluşturuyor.



