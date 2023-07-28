Samanyolu Haber /Gündem / 'Google'ın erken uyarı sistemi Kahramanmaraş depreminde çalışmadı' /28 Temmuz 2023 07:39

'Google'ın erken uyarı sistemi Kahramanmaraş depreminde çalışmadı'

Google, deprem uyarı sisteminin, Android sistemle çalışan cep telefonlarına deprem meydana gelmeden bir dakika öncesine kadar bildirim yapabileceğini belirtiyor.

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Teknoloji devi Google'ın geliştirdiği uyarı sisteminin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremin öncesinde çalışmadığı belirtildi.

BBC'nin yaptığı saha araştırmasına göre Google'ın cep telefonlarına depremden bir dakika öncesine kadar uyarı gönderen sistemi işlemedi.

Sistemi Türkiye'de Haziran 2021'de devreye sokan Google ise, kanıt sunmadan, ilk deprem öncesinde milyonlarca kişiye mesaj gittiğini savundu.

Depremin vurduğu üç kentte yüzlerce kişiyle konuşan Newsnight haber programı ekibinin, cep telefonuna Google'ın deprem uyarısı geldiğini ifade eden kimseyi bulamadığı bildirildi.

Sistem yalnızca Android telefonlarda çalışıyor

Google'ın uyarı sistemi yalnızca Android mobil işletim sistemiyle çalışan telefonlarda hizmet veriyor. iPhone dışındaki bütün cep telefonu markalarını kapsadığı için yaygın şekilde kullanılıyor.

Habere göre, Türkiye'deki cep telefonlarının yaklaşık yüzde 80'i Android sistemine sahip olduğundan deprem uyarı mesajlarının geniş bir kitleye ulaşması bekleniyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Sistem, akıllı telefonlardaki titremeleri algılayan ivme ölçerler sayesinde çalışıyor. Birçok telefonun aynı anda titremesi durumunda Google, depremin merkez üssünü ve şiddetini tespit edebiliyor.

Uzman eleştirdi, Google uyarının gittiğini savundu

Google, dünya çapında onlarca ülkede çalışan sistemin deprem uyarısı gönderebilme kabiliyetini Android servisinin önemli bir parçası olarak görüyor.  Bu nedenle bazı uzmanlar, Google'ın sunmayı vaat ettiği hizmeti verememesini eleştirdi.

Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı'ndan Prof. Dr. Harold Tobin, Google'ın deprem erken uyarısı gibi bir hizmet sunacağına dair söz vermesinin ya da üstü kapalı bir vaatte bulunmasının  işi ciddiye aldıklarını gösterdiğini belirterek "Doğrudan hayati tehlikeyle ilgili olan bir şeyi yerine getirme sorumlulukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Google'ın ürün geliştirme yöneticisi Micah Berman, milyonlarca kişiye uyarı gittiğini belirterek sistemi savundu. Berman olayın büyüklüğü karşısında Google'ın uyarılarının dikkatlerden kaçmış olabileceği açıklamasında bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş,  100 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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