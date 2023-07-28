Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Başbakanı açıkladı: Çok sayıda Kur'an yakma başvurusu var /28 Temmuz 2023 07:46

İsveç Başbakanı açıkladı: Çok sayıda Kur'an yakma başvurusu var

Kur'an-ı Kerim yakmak için yeni izin başvurularının yapıldığı İsveç, eylemlerin Müslüman dünyasıyla ilişkilerini zedelemesinden kaygılanıyor.

SHABER3.COM

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, polise önümüzdeki hafta kutsal kitap yakmak için birçok izin başvurusu yapıldığını belirterek, bu durumun Müslüman dünyasıyla olan gerilimi tırmandırmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle ilgili olarak ilk defa kamuoyunda açıklamalarda bulunan Başbakan, İsveç televizyonu TT'ye verdiği mülakatta yeni dalga eylemlerden son derece kaygılı olduğunu söyledi.

Kristersson "Bu kararları ben değil, polis alıyor. Eğer izin verirlerse, açıkça ciddi olayların yaşanabileceği riskini taşıyan günlerle karşı karşıya kalacağız" dedi.

Kristersson ayrıca, hükümetin terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele kapsamında güvenlik kurumlarında yeni bir görev gücü oluşturduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanı, parlamentoda bilgi verdi

Dışişleri Bakanı Tobias Billström de, ulusal güvenlik biriminden yetkililerle birlikte parlamentodaki bir komitede Kur'an yakma eylemlerinin ülkenin dış ilişkilerine olan etkisiyle ilgili bilgi verdi.

Muhalefetteki Sosyal Demokratik Parti'nin talebi üzerine yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Billstörm, durumun ciddi olduğunu, ancak Müslüman dünyasında oluşan İsveç karşıtı hissiyatısakinleştirmek için kestirme çözüm bulunmadığını belirtti.

Billström, "Öncelikli ve en önemli görevimiz İsveç'in çıkarlarını ve İsveçlilerin hem burada hem de yurtdışında güvenliğini korumaktır." diye konuştu.

İsveç Ulusal Güvenlik Servisi, ülkedeki Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara saygısızlık ve yakma eylemlerinin güvenlik riskini artırdığı uyarısında bulunmuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplanacak

İsveç'te Kuran-ı Kerim ya da diğer kutsal kitapların yakılmasını ya da bu kitaplara saygısızlığı yasaklayan özel bir yasa bulunmuyor ve ülkede halka açık gösteri düzenleme hakkı özenle korunuyor.

Bu yaklaşımla İsveç polisi, Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara "saygısızlık yapmayı içeren" çeşitli protesto eylemlerine izin vermesi Müslüman ülkelerde tepkiyle karşılanmıştı.

Gelişmeler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını görüşmek üzere 31 Temmuz'da bakanlar düzeyinde acil bir toplantı çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı, eylemler dolayısıyla İsveç'in özel temsilciliğini askıya almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç Başbakanı açıkladı: Çok sayıda Kur'an yakma... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:21