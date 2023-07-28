Tesla'ya sahtekarlık suçlaması: Verileri gerçeği yansıtmıyor

Reuters haber ajansı elektrikli otomobil devi Tesla'nın kullanıcılardan gelen sürüş menzili konulu şikayetleri bertaraf etmek için Las Vegas'ta sessizce bir ekip oluşturduğunu yazdı. Reuters konuyla ilgili hazırladığı özel raporda ekibin amacının sürüş menzili konusundaki şikayetlerin araçların servise getirilmesine neden olmasını önlemek olduğu belirtildi.



Merkezi Teksas eyaletinin Austin kentinde olan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, görevlendirdiği bu ekiple şirketin reklamını yaptığı tahminlere göre aracından daha iyi performans bekleyen ancak hayalkırıklığına uğrayan kullanıcıların aldığı servis randevularının yüklü sayısını azaltmayı amaçlıyor.



Reuters'ın konuştuğu konuya hakim kaynaklara göre yöneticiler çalışanlara iptal edilen her randevu için Tesla'ya yaklaşık bin dolar tasarruf ettirdiklerini söyledi. Bir diğer hedef ise uzun randevu kuyrukları olan servislerin üzerindeki baskıyı azaltmaktı.



Reuters'ın Tesla'nın araçlarını test eden veya inceleyen üç otomotiv uzmanıyla yaptığı röportajlara göre, bu araçlar genellikle reklamı yapılan menzil tahminlerine ve kendi dahili ekipmanlarının sağladığı tahminlere ulaşamıyor.



Tesla ve CEO Elon Musk, konuyla ilgili Reuters'ın sorularını yanıtlamadı.



Reuters'a göre Tesla'nın araçlarının potansiyel sürüş menzilini, menzil tahmin yazılımlarında hile yaparak abartması yıllar öncesine dayanan bir süreç. Haberde şirketin kullanıcılara araçların dolu bataryayla katedebileceği mesafeler konusunda "pembe" tahminlerde bulunacak menzil ölçer algoritmalarını yazmaya 10 yıl önce başladığı belirtildi.



Bu yazılımların erken tasarımları konusunda bilgi sahibi kişilere göre, pil maksimum şarjının yüzde 50'sinin altına düştüğünde, algoritma sürücülere kalan sürüş mesafeleri için daha gerçekçi tahminler gösteriyordu.



Sürüş menzili, tüketicilerin elektrikli otomobillerden hangisini alacağı konusundaki kararının en önemli unsurlarından biri. Elektrikli araçların satışındaki en büyük engellerden birinin şarj cihazına ulaşmadan önce aracın bataryasının bitmesi korkusu olduğu belirtiliyor.



Reuters, Tesla'nın hala menzil tahminlerini arttıran algoritmalar kullanıp kullanmadığını tespit edemedi. Ancak otomotiv test uzmanları ve sektördeki denetçi kurumlar, şirketi araçlarının pilleri bitmeden gidebilecekleri mesafeyi abarttığı için uyarmaya devam ediyor.



Tesla, son olarak bu yılın başlarında Güney Kore'de arabaların soğuk havalarda reklamı yapılan menzilin yarısı kadar menzile ulaştığının tespit edilmesiyle para cezasına çarptırıldı.



Yakın zamanda yapılan başka bir araştırma, üç Tesla modelinin reklamı yapılan aralıkların ortalama yüzde 26 düşük menzilde kaldıklarını tespit etti.



ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), Tesla'nın 2020 model yılından bu yana altı aracı için menzil tahminlerini ortalama yüzde 3 azaltmasını istiyor.



Merkezi Seattle’da bulunan elektirkli araç analiz şirketi Recurrent'ın 2022 ve 2023'te 8 binden fazla Tesla'dan topladığı veriler, arabaların gösterge paneli menzil ölçerlerinin, menzili büyük ölçüde azaltabilen dış sıcaklıkları (sıcak veya soğuk) yansıtacak şekilde tahminlerini değiştirmediğini gösterdi.



Şirket, Tesla'nın dört modelinin neredeyse her zaman, dış sıcaklıklardan bağımsız olarak, reklamı yapılan EPA aralığı tahminlerinin yüzde 90'ından fazlasını seyahat edebileceklerini hesapladığını buldu. Reccurent CEO'su Scott Case, Tesla'nın menzil ölçerinin de sürüşü etkileyen birçok diğer dış koşulu gözardı ettiğini söyledi.



EPA, otomobil üreticilerinin elektrikli araçlar için menzil tahminlerini sağlamasını zorunlu tutuyor. Bu tahminler bir elektrikli aracın tam batarya ile belli sürüş koşullarında ne kadar gidebildiğini gösteriyor. EPA'nın onayladığı menzil tahminleri tüketicilerin farklı elektrikli araçları karşılaştıracakları standart ölçütü oluşturuyor.



Elektrikli otomobiller, benzinli arçlarla aynı nedenlerden dolayı, ancak daha büyük ölçüde sürüş menzilini kaybedebilir.



Soğuk hava, bataryalarının içindeki kimyasal ve fiziksel reaksiyonları yavaşlatabilir ve bunları koruyacak bir ısıtma sistemini gerektirebilir.



Bataryayı etkileyen diğer unsurlar arasında engebeli arazi, rüzgar, kabin içindeki ısıtma veya klimanın çalıştırılması yer alıyor.



Tesla, son yolculuklardaki pil tüketiminin bir dökümünü sağlamak için araç yazılımını yakın zamanda güncelledi ve menzilin nasıl iyileştirilebileceğine dair önerilerde bulundu.



Reccurent aralarında Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Bolt ve Hyundai Kona'nın olduğu diğer şirketlerin elektrikli araçlarının menzil ölçerlerini de inceledi ve bunların verilerini daha gerçekçi buldu.