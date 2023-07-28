Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yollayacak /28 Temmuz 2023 07:34

Rusya, altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl yollayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St Petersburg'da iki gün sürecek zirvede ülkesinin Afrika açılımlarını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya - Afrika zirvesinde ülkesinin küresel bir gıda krizinin önüne geçilmesi için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini belirtti. Putin, altı Afrika ülkesine ücretsiz tahıl sevkiyatı yapma taahhüdünü açıkladı.

Rusya'nın St Petersburg kentinde düzenlenen iki gün sürecek zirvenin açılışında konuşan Putin "Ülkemiz, özellikle insani yardım dağıtımlarıyla ihtiyaç sahibi devletleri ve bölgeleri desteklemeye devam edecek. Kaynakların dağıtımında daha adil bir sistemin inşasına aktif olarak katılmaya çalışıyoruz. Küresel bir gıda krizini önlemek için azami çaba sarf ediyoruz" dedi.

6 Afrika ülkesi hangileri?

Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne önümüzdeki üç-dört ay içinde 50 bin ton kadar tahıl yardımı yapma niyetinde olduklarını belirten Putin "Ülkemizin hem ticari bazda hem de en muhtaç Afrika ülkelerine hibe yardımı olarak Ukrayna tahılını ikame edebileceğini daha önce de söylemiştim." diye konuştu.

Putin, ülkesinin bu yıl rekor düzeyde hasat beklediğinin de altını çizdi.

Rus paralı asker grubu Wagner'ın aktif olduğu Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştiren kararlara diğer Afrika ülkelerine göre en fazla ret oyu kullanan ülkelerden.

Burkina Faso bazı gözlemcilerce Wagner'in yeni hedefi olarak görülürken, Zimbabve uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Somali ise ABD'nin müttefiki olmasına rağmen, Ukrayna'nın işgali dolayısıyla yaşanan tahıl arzıyla ilgili kısıtlamalardan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığında varılan "tahıl koridoru anlaşmasını" 10 gün önce sonlandırmıştı. Bu girişimin küresel tahıl fiyatlarını yükselterek küresel gıda krizini tetiklemesinden endişe ediliyor.
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