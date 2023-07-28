Samanyolu Haber /Spor / Rus rakibinin elini sıkmayan sporcu diskalifiye edildi /28 Temmuz 2023 07:30

Rus rakibinin elini sıkmayan sporcu diskalifiye edildi

Ukrayna artık sadece Rusya ve Belarus'u temsil eden sporcularla müsabakaya çıkmayı yasaklıyor.

SHABER3.COM

Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan yendiği Rus rakibi Anna Smirnova'nın elini sıkmadığı için Milano'da yapılan Dünya Eskrim Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.

Dört defa dünya şampiyonu olan Kharlan, turnuva öncesinde bir Rus rakiple karşı karşıya gelmesi halinde elini sıkmayacağını söylemişti.

32 yaşındaki sporcu Ukrayna Spor Bakanlığı'nın Ukraynalı atletlerin ülke bayrağı taşımadan nötr olarak müsabakalara katılan Rus ve Belarus sporcularla karşı karşıya gelmemesi kararını değiştirmesi sonucu mindere çıktı.

Ukrayna artık sadece Rusya ve Belarus'u temsil eden sporcularla müsabakaya çıkmayı yasaklıyor.

Rus eskrimci Anna Smirnova şampiyonaya nötr olarak katılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus rakibinin elini sıkmayan sporcu diskalifiye edildi Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:34