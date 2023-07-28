Rus rakibinin elini sıkmayan sporcu diskalifiye edildi

Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan yendiği Rus rakibi Anna Smirnova'nın elini sıkmadığı için Milano'da yapılan Dünya Eskrim Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi.



Dört defa dünya şampiyonu olan Kharlan, turnuva öncesinde bir Rus rakiple karşı karşıya gelmesi halinde elini sıkmayacağını söylemişti.



32 yaşındaki sporcu Ukrayna Spor Bakanlığı'nın Ukraynalı atletlerin ülke bayrağı taşımadan nötr olarak müsabakalara katılan Rus ve Belarus sporcularla karşı karşıya gelmemesi kararını değiştirmesi sonucu mindere çıktı.



Ukrayna artık sadece Rusya ve Belarus'u temsil eden sporcularla müsabakaya çıkmayı yasaklıyor.



Rus eskrimci Anna Smirnova şampiyonaya nötr olarak katılmıştı.