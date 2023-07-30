Samanyolu Haber /Gündem / Görüntüler dehşete düşürmüştü; Tekel bayii saldırganlarından biri yakalandı /30 Temmuz 2023 11:28

Görüntüler dehşete düşürmüştü; Tekel bayii saldırganlarından biri yakalandı

Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamuoyunu dehşete düşüren saldırıyla ilgili Samet Özerbay yakalandı. Diğer 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Olay, dün gece yarısı saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şahıslardan Samet Özerbay yakalandı.


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