Futbol tarihinde görülmemiş olay: Teknik direktör 3 oğlunu aynı anda sahaya sürdü

Bundesliga II'de oynanan Dusseldorf - Hertha Berlin maçında ilginç bir olay yaşandı.







Hertha Berlin'in teknik direktörü Pal Dardai, takım kadrosunda yer alan 3 oğlunu da oyuna alarak aynı anda sahada olmalarını sağladığı değişiklikler yaptı.





TARİHTE BİR İLK

Maça ilk 11'de başlayan Marton Dardai'nin yanı sıra 30. dakikada sakatlanan arkadaşı yerine oyuna giren Palko Dardai ve 78. dakikada Bence Dardai maçta aynı anda sahada kalmayı başardı ve tarihe de bir ilk olarak not düşüldü.





Karşılaşmayı Düsseldorf 1-0 kazandı.