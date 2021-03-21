Samanyolu Haber /Gündem / Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi... /21 Mart 2021 13:55

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği gözaltı kararında 'Biji serok Apo' sloganlarının atıldığı" iddia ederek 'terör örgütü propagandası' yapıldığını iddia etti. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Savcılığın iddialarını kısa zamanda Twitter hesabından paylaştığı görüntülerle yalanladı.

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Savcılık, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 01.03.2021 günü milletvekilliği düşürüldükten sonra saat 19.25'te Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç vererek ikinci katta bulunan HDP parti grubuna katına yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişiler de dahil olmak üzere grup içerisinden 'Biji serok Apo' sloganlarının atıldığı" iddia ederek 'terör örgütü propagandası' yapıldığını öne sürdü.

'SAVCININ YALANI BİR SAAT BİLE SÜRMEDİ'

Savcılığın sözünü ettiği anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'dan ayrılıp grup salonunda nöbete başlama anının görüntüleri bunlar... Savcının yalanı bir saat bile sürmedi. Yazık ki Meclis Başkanı da açıklamasında aynı yalanı referans göstermiş!" dedi.

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Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

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