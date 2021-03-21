Samanyolu Haber /Ekonomi / Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama: Erken faiz indirimi olacak mı? /21 Mart 2021 12:51

Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama: Erken faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Yazılı açıklama yapan Kavcıoğlu, "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır" ifadesini kullandı. 

15 NİSAN'A KADAR FAİZ %19

Açıklamaya göre belirlenen takvimden önce faiz indirimi olmayacak, yani bir ay daha piyasa %19'dan fonlanacak. Geçtiğimiz hafta 200 baz puan artırılan faiz oranlarının ardından Başkan Naci Ağbal, gece yarısı kararnamesiyle görevden alınmıştı. Ağbal'ın artırdığı faiz oranının, 15 Nisan'da yapılacak bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısından önce indirileceği ya da kararın geri alınacağı öne sürülüyordu. Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından toplantının normal takviminde yapılacağı belli oldu. 
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