"O namazı Allah kabul etmez"miş(!)

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis’te “Adalet Nöbeti”ni sürdürdüğü sırada, sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındı.





Üzerinde pijamalarıyla gözaltına alınan Gergerlioğlu, Meclis’ten çıkarılmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.





Lavaboda abdest aldığı sırada gözaltına alınan Gergerlioğlu ile ilgili AKP’nin bir il yöneticisi ise “sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez” diyerek yüce yaratıcı adına konuşma cüretini gösterdi.





AKP Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Okur, Twitter hesabından yaptığı iki paylaşımda “Gergerlioğlu mu? O artık paket… Sizin kıldığınız namazı Allah kabul etmez” ifadelerini kullandı.