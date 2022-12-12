Gayri ahlaki görüntüleri çıkan İŞKUR Müdürü göreve iade edildi

Kadınlarla görüntüleri ifşa olan ve açığa alınan Ağrı İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. AKP’den milletvekili aday adayı olan eşi Adalet Güven ise eşine sahip çıkarak, görüntüleri yalanlandı.





KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA DAVA AÇILMADI

Fotoğrafların medyada yayınlanmasının ardından İl Müdürlüğü görevinden alınan Gıyas Güven hakkında kimsenin şikayetçi olmaması gerekçesiyle dava açılmadı. Güven, kurum tarafından yürütülen soruşturmanın ardından tekrar görevine başladı. Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine iade edilen Gıyas Güven’in kısa süre içerisinde Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı.





EŞİ: KİMSE İLE ODASINDA TEK GÖRÜŞMEMİŞTİR

AKP’den milletvekili aday adayı olan Gıyas Güven’in eşi Adalet Güven ise “Bunların hepsi iftiradır, suçtur. Eşim bugüne kadar hiçbir bayanla hiç kimse iddia edemez ki odasında tek görüşmemiştir. Her zaman yanında bir personel bulundurmuş ve kapı sürekli açık kalmıştır. Bunun tüm halk şahididir, tüm kurumu şahididir. Zaten ifadelerinde de yer vermiştirler.







