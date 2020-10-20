Samanyolu Haber /Gündem / Görür: İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64 /20 Ekim 2020 22:46

Görür: İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olma olasığının yüzde 64 olduğunu ifade etti.

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Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, ''İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64’tür'' açıklamasını yaptı.

Haber Global TV’de beklenen İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunan Görür, ''2000’de bir yayın var bütün tarihi depremler incelenmiş ve saygın bir yayın kuruluşu. Bu çalışmalar sonucu 99’dan sonra İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64’tür'' ifadelerini kullandı.

Görür,''Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz'' dedi.

"1999’dan sonra Marmara’nın altındaki kabuğa enerji yükledi. Bu kabuk bu enerjiyi kaldıramaz" diyen Görür, "21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk" açıklamasını yaptı.
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