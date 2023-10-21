Gözaltı kararı askıya alınan eski Pakistan başbakanı Şerif ülkesine döndü

Pakistan'ın eski başbakanı Navaz Şerif, yaklaşık 4 yıl sonra ülkesine döndü. Kasım 2019'dan bu yana İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Şerif ile beraberindeki parti üyelerini taşıyan özel charter uçak, başkent İslamabad’daki havalimanına iniş yaptı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Pakistan ulusal basınından aktardığına göre, ülkesine dönen Navaz Şerif, İslamabad’da avukatlarıyla görüştükten sonra Lahor kentinde hareket edecek ve burada kendisi için hazırlanan miting alanında konuşma yapacak.





YÜKSEK MAHKEME 24 EKİM'E KADAR GEÇİCİ KEFALET VERMİŞTİ

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 19 Ekim'de yargılandığı 2 yolsuzluk davasında, Navaz Şerif'e 24 Ekim'e kadar geçici kefalet verirken, bir başka mahkeme de eski Başbakan hakkındaki gözaltı kararını askıya almıştı. Böylelikle Şerif’in ülkeye dönebilmesinin önü açılmıştı.





ADI 'PANAMA BELGELERİ'NDE GEÇİYORDU: 2019'DA ÜLKEDEN AYRILDI

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı 'Panama Belgeleri' skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesi'nce görevinden alınmıştı. Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.





Pakistan Yüksek Mahkemesi, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti. Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Londra'ya yerleşmişti. Aralık 2020'de Yüksek Mahkeme, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan Şerif'i 'kanun kaçağı' ilan etmişti.





3 DÖNEM BAŞBAKANLIK YAPTI

Pakistan'a geri dönebilmek için hakkındaki mahkeme kararlarına karşı itiraz eden Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu. Navaz Şerif'e 10 Kasım 2022'de diplomatik pasaport çıkartılmış, hükümet yetkilileri, ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.