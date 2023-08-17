Gözaltına alınan Alman vekil: Avukat tutmadan Türkiye’ye gitmeyin

Serbest bırakılma sürecinde Almanya Dışişleri Bakanlığının muhtemelen bir hayli yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Akbulut, “Türkiye Adalet ve İçişleri Bakanlarıyla da çeşitli üst düzey görüşmeler yapıldı” dedi. Gözaltına alınmasının neden olduğu diplomatik krizin birkaç saat içinde çözüldüğünü belirten Akbulut, “Nihayetinde hakkımdaki tutuklama kararının resmen kaldırıldığı bildirildi” ifadesini kullandı.





Kayseri doğumlu siyasetçi, “hem bu operasyonun sonlandırılması hem de Türk ordusunun Kürt bölgelerinden ve Suriye’den çekilmesi için (Almanya’da) gerçekleştirilen bir gösteriye katılmasının” da hakkındaki suçlamalara dayanak oluşturduğunu söyledi.





Akbulut, kendisinin de “kesinlikle” bu Alman heyetinde yer alacağını ifade etti. Kendisine “suçlu” muamelesi yapılmasına ya da “sindirilmesine” izin vermeyeceğini belirten Akbulut, yıllardır Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışan bir parlamenter olduğunu ifade ederek “Ben aynı zamanda (Türkiye’deki) muhalefet mensupları, gazeteciler ve sivil toplum için de bir irtibat kişisiyim” dedi.





Sosyal medya paylaşımları delil gödterilerek “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 3 Ağustos’ta Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınan Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye’de yaşadıklarını anlattı.Türkiye’de “Keyfi bir iktidar” olduğunu ve Türkiye’nin “bir hukuk devleti” olmaktan çıktığını belirten Akbulut, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayanların “dikkatli” olması uyasında da bulundu.DW Türkçe’de yer alan habere göre Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, “Türkiye’de yıllardır hukukun üstünlüğü yok. İleri ya da gelişmiş demokrasilerde olması gerektiğinin aksine güçler ayrılığı ilkesi de işlemiyor” dedi.Akbulut, Türkiye’de “kişisel kararlar ve kararnamelere” dayalı bir düzen olduğunu ve hükümetin “hukuk dışı” önlemlere başvurduğunu ifade etti. “Keyfi bir iktidar olduğunu düşünüyorum” diyen Akbulut, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin giderek genişletildiği Türkiye’nin “bir hukuk devleti” olmaktan çıktığını belirtti.Serbest kaldıktan sonra güvenlik nedeniyle “otele ya da başka bir yere gidemediğini” belirten Akbulut, Türkiye’den hızla ayrılabilmek için ertesi gün feribotla Yunan adası Samos’a geçtiğini açıkladı.Türk tarafının tutuklama kararını hangi şartlarda kaldırdığına dair Almanya Dışişleri Bakanlığı ya da Federal Meclis tarafından henüz kendisine herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını belirten Akbulut, parlamentodaki yaz tatili dönemi sona erdikten sonra bu konuda bilgi talep edeceğini ve serbest bırakılmasını sağlayan görüşmelerin ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağını söyledi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çıkarılan tutuklama kararına gösterilen gerekçeler, Akbulut’un 2019 yılında Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanıyor.Akbulut, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayanların “gerçekten dikkatli” olması gerektiğini söyledi.“Türkiye’ye kesinlikle hazırlıksız girmemeliler” diyen Akbulut, “Örneğin önceden bir avukat ayarlamak, olası (hukuki) tavsiye ve destek yapılarını haberdar etmek ve sonra Türkiye’ye girmek gibi” ifadesini kullandı. Akbulut, “Aksi takdirde benim vakamda olduğu gibi işlerin sonu hızla kötü bitebilir” diye ekledi.Akbulut aynı zamanda Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi. Bu gruptaki Alman milletvekillerinin Ekim ayında Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor.Gökay Akbulut’un Türkiye’de gözaltına alınmasına değinen Almanya Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall da Türkiye’ye seyahat edecek gazetecileri uyardı. “Bu son olay Erdoğan otokrasisinin kendisini eleştirenleri ‘militan devlet düşmanı’ olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu” diyen Überall, “Bir gazeteci şimdiye kadar haberlerinde veya sosyal medyada Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan veya iktidar partisi AKP’yi eleştirdiyse Türkiye’den uzak dursun” dedi.