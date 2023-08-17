Rus ablukasına rağmen bir yük gemisi Ukrayna'dan Türkiye'ye yol alıyor

Geçtiğimiz hafta sonu Rusya, Ukrayna'nın güneyinde Tuna Nehri üzerinde bir liman olan Izmaïl'e giden bir kargo gemisine uyarı ateşi açmıştı.





Euronews'te yer alan habere göre Rusya'nın 17 Temmuz'da çekildiği tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna'dan ayrılan ilk kargo gemisi, Rusya'nın ablukasına rağmen Türkiye'ye doğru yol alıyor.Hong Kong bandıralı "Joseph Schulte" adlı konteyner gemisi, Rusya'nın bu tür gemileri batırmakla tehdit etmesine rağmen çarşamba günü Ukrayna'nın Odessa limanından ayrıldı.Hamburg merkezli Schulte grubunun bir sözcüsü geminin "muhtemelen bu akşam" İstanbul'a varacağını söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kargo gemisinin Kiev tarafından kurulan "yeni bir insani yardım koridorunu" kullandığını söyledi.Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandre Kubrakov ise, yeni koridorun Şubat 2022'de "esas olarak Rus işgali sırasında limanlarda bulunan gemileri tahliye etmek için kullanılacağını" açıkladı.Ukrayna ve Rusya önemli tahıl ve tohum yağı ihracatçıları. Geçen yılki tahıl anlaşması dünya gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı olmuş ve Ukrayna'ya savaşı sürdürmek için önemli bir gelir kaynağı sağlamıştı.Ukrayna şu anda tahıl ihracatı için Tuna Nehri'ni kullanıyor.Bu trafiğin büyük bir kısmı nehir boyunca ilerleyerek Ukrayna ile Romanya arasındaki sınırdan Karadeniz'e ulaşıyor.Wall Street Journal'a göre ABD'li yetkililer Türkiye, Ukrayna ve komşularıyla Tuna güzergahındaki trafiği artırmak için görüşmeler yapıyor.Ancak ismi açıklanmayan bir Türk savunma bakanlığı yetkilisi NTV'ye verdiği demeçte "Çabalarımız tahıl anlaşmasını yeniden aktif hale getirmeye odaklanmış durumda" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ay içinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmeyi umduğunu söyledi.Görüşmede Ukrayna ile tahıl ihracatı anlaşmasının yeniden başlatılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.