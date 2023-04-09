Samanyolu Haber /Gündem / Gözler CHP'de: Kritik toplantıdan hangi kararlar çıkacak? /09 Nisan 2023 09:25

Gözler CHP'de: Kritik toplantıdan hangi kararlar çıkacak?

Milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sabah 7.15'te başladı. Saat 9.00 itibarıyla biten MYK'nın ardından PM toplantısı başladı.

SHABER3.COM

28. dönem CHP milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 

Millet ittifakı seçim yarışına CHP ve İYİ Parti’nin çıkaracağı listelerle girecek. DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden gösterilecek. 

CHP, bugün liste mesaini tamamlamak için Genel Merkez'de MYK toplantısı düzenliyor. Genel Merkez'in dördüncü katında yapılan toplantı için sıkı tedbirler alındı. Adayların Genel Merkez'e girişi yasaklanırken asansörlerin başına güvenlik görevlendirildiği öğrenildi. 

Gerçek Gündem'in haberine göre milletvekili listelerine son şeklini verecek olan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı önce 23'e, sonra 2'ye, ardından 3'e ertelendikten sonra sabah 7.15'te başladı.

MYK toplantısının bitmesinin ardından Parti Meclisi toplantısı 09.00 itibarıyla başladı.  

Genel Merkezde parti meclisi üyeleri ve aralarında Tuncay Özkan'ın da olduğu genel başkan danışmanları bulunuyor. 

CHP GENEL MERKEZİ'NDE JAMMERLAR DEVREDE
Öte yandan dün akşam, CHP'nin MYK ve PM toplantılarını takip eden gazeteciler aldıkları bilgileri Twitter hesaplarından paylaştı.

Özlem Akarsu Çelik, konuşmaların dinlenmemesi için jammerlar devreye sokulduğunu söyledi. Çelik, "CHP Genel Merkez’de MYK toplantısı sürerken içerdeki konuşmalar dinlenemesin diye jammerlar devreye sokuldu. PM ise saat 24 00’te toplanacak. Aday listelerinin netleşeceği olağanüstü bir gece…" dedi. 

"SIZAN LİSTELER DOĞRU DEĞİL"
Gazeteci Altan Sancar ise, şu ana kadar sızan listelerin hiçbirinin doğru olmadığına dikkati çekerek "CHP listelerine ilişkin en net bilgi, şu an itibari ile sızan hiçbir liste doğru değil. Listelerden bazı MYK üyeleri ve neredeyse parti meclisi üyelerinin bile haberi yok." diye kaydetti. 

LİSTE MESAİSİ 2 SAAT UZADI
Gazeteci Hilal Köylü ise, Genel Merkez'deki liste mesainin uzadığını söyledi. Köylü, "CHP’de vekil listelerinin netleştirileceği toplantı iki saat daha ötelendi: 02.00 DEVA’ya 12, Gelecek 10, Saadet 4, Demokrat Parti 4 vekilini CHP listelerinden kesin seçtirmek için sıkı müzakerede" ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözler CHP'de: Kritik toplantıdan hangi kararlar çıkacak? Sonraki Haber >>

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:07