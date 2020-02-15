Samanyolu Haber /Dünya / Gözleri görmeyen adama araba çarpınca iyileşti /15 Şubat 2020 11:26

Gözleri görmeyen adama araba çarpınca iyileşti

Polonya’da uzun yıllardır görme engelli olan bir adam, geçirdiği kaza sonrası yeniden görmeye başladı. Doktorlar, hastanın nasıl iyileştiğini henüz kesin olarak açıklayamıyor.

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Polonya’nın Gorzow Wielkopolski kentinde yaşayan Janusz Goraj 20 yıl önce alerjik bir reaksiyon sonucu sağ gözünün retinasında hasar oluşarak görme yeteneğini kaybetmişti. Sol gözünden ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu.

Polonyalı Polsat News kanalına verdiği röportajda Goraj kazayla ilgili, "Bir arabanın bana çarpmasıyla başım önce otomobile ardından asfalta çarptı. İki hafta sonra da gözlerimin iyileştiğini fark ettim" diyerek başından aldığı darbenin kendisini iyileştirdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Polonyalı doktorlar tam olarak Goraj'ın nasıl iyileştiğini henüz açıklayamıyor. Ayrıca, Goraj durumuyla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına izin vermedi.

Bazı uzmanlar, hastanın kalça ameliyatından sonra yüksek dozda aldığı antikoagülanın gözlerinin iyileşmesine katkı sağladığı tezini savunuyor.
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