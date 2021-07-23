Gri pasaport kaçakçılığı detayları: 3 yaşında çevreci, 60 yaşında boksör!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin yurtdışına gri pasaportla gönderdiği kişilerin geri dönmesiyle patlak veren skandala ilişkin yeni bilgiler açıkladı.





AKP’nin dünya tarihine geçtiğini kaydeden Ağbaba, “AKP dünya tarihine geçti! Dünyada hiç kimsenin aklına gelmeyen, hiçbir kaçakçının düşünüp bulamadığı bir yöntem geliştirerek ‘gri pasaportla’ insan kaçırdılar. Almanya’da savcılar bile şaşırdı. Çok ilginç örnekler var” dedi.





3 YAŞINDA “ÇEVREYE DUYARLI BİREY” OLMASI İÇİN GÖNDERİLDİ







Ağbaba’nın Twitter hesabındaki mesajları şöyle devam etti:

– H. Tatlı. Minik yavrumuz henüz 3 yaşında. Korgan Belediyesi, “çevreye duyarlı birey” olsun diye daha bebekken yurt dışına kaçırıyor. Malum, ağaç yaş iken eğilir. Alman savcı, 3 yaşında diye H. T’ye soruşturma dahi açamadı. Savcı ne yapsın, AKP’nin çevre aşkına alışık değil.





55-60 YAŞINDAKİ BOKSÖRLER





– Kandıra Belediyesi. Belediyemiz geçen yıl Kasım ayında Hollanda’ya kick boks takımı yolluyor. Buraya kadar sorun yok. Tek sorun giden “boksörlerin” 55-60 yaş ortalamasında olması. Elbette sporun yaşı yok ama giden hiç kimsenin Kocaeli’nde yaşamadığını da düşününce.. İlginç..





MEHTER İKİ İLERİ YAPIP HİÇ GERİ YAPMADI





– Karataş Belediyesi. Bu belediyemizin de “yerli ve milli” duyarlılığı çok yüksek. Avrupa’nın değişik kentlerine mehter takımı yolluyor. Mehter dediğin 2 ileri 1 geri. Bunlarda hep ileri. Gidenlerin üçte ikisi dönmüyor. İşin garip yanı, belediyenin mehter takımı da yok.





HATIR İÇİN





– Elazığ’ın Akçakiraz Belediye Başkanı da çok düşünceli biri. Bu belediyemizin Almanya’ya gönderdiği kafile de dönmedi. Belediye Başkanı, “Bir dostun hatırına böyle bir şey yaptık. Devlete yük olacak insanlar gidiyor. Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar” dedi.





– Bir diğer çevreci belediyemiz Yeşilyurt Belediyesi’nin Başkanı da hiçbir suçu yokmuş gibi günlerce şahsımı ve belediye meclis üyelerimizi hedef aldı. Ne diyor: “Genel başkan yardımcısının ne işi vardı da bu konuyu Türkiye gündemine taşıdı?” Ne gerek vardı ki gerçekten (!)





SORUŞTURMA AÇILMADI





– İnsan kaçakçılığı suçu hem uluslararası hukukta, hem Türk Ceza Kanununda büyük bir suç! Öyle skandallar var ki, iktidar ciddi tek bir adım atmadı. Birkaç memur dışında kimseye dokunulmadı. Alenen ‘insan kaçırdım’ diyen başkanlara soruşturma dahi açılmadı.





MİLYONLARCA LİRALIK SUÇ GELİRİ





– Bu işte büyük paralar var! Giden kişiler 5 bin ila 7 bin Euro arasında değişen ücretlerden söz ediyor. Belediyelerin birtakım kişiler eliyle bu paraları aldığını biliyoruz. Giden kişi sayısına bakınca ortada milyonlarca liralık bir suç gelirinden söz edebiliriz.





– Devletin resmi gri pasaportuyla insan kaçakçılığı yapan belediyeler ve buna göz yuman AKP’li bürokratlar konuyu unuttuğumuzu sanmasınlar. Suç tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılıp sorumlular ceza alana kadar konunun yakından takipçisi olacağız!



